Брызгалов: зачем ехать в КХЛ ради Олимпиады? Это будет посредственный турнир

Известный российский голкипер Илья Брызгалов поделился мнением о возможном возвращении некоторых игроков из НХЛ в КХЛ.

«Сложно кого-то выделить из россиян в НХЛ, многих можно отметить. Не буду называть фамилии, а то боюсь кого-то обидеть. Останутся ли Орлов и Кузнецов в НХЛ? Опять же вопрос к ребятам, чего они хотят в первую очередь. Каждый может преследовать свои цели, мне отвечать за них не с руки. Если бы у меня заканчивался контракт и был в таком же молодом возрасте, я бы, конечно же, выбрал НХЛ. Но это я, у ребят могут быть другие мысли. Тем более игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Зачем туда ехать? Олимпийские игры будут посредственным турниром, Евротур расширенного состава», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.