Малкин: теперь каждая игра на вес золота, «Питтсбургу» нельзя ошибаться

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-2).

«У нас был шанс выиграть в Нэшвилле четвёртый матч. Например, Кунитц убегал при счёте 1:1, мог вывести нас вперёд… Не получилось. Мы понимаем, что на данный момент хозяева выиграли все встречи. И осознаём, насколько важен пятый матч: eго просто нельзя проигрывать. „Нэшвилл“ у себя дома играет очень здорово. Но и мы у себя дома тоже в порядке. У нас преимущество своего льда, и его необходимо использовать. Всё зависит от пятой игры, и мы на ней полностью сконцентрированы. Теперь уже точно каждая игра на вес золота. Ошибаться и думать, что у нас ещё будет шанс, уже нельзя. Надо показывать лучший хоккей в этой серии», — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.