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Ринне: «Нэшвилл» борется за Кубок Стэнли, моя мечта осуществилась

8 июня 2017, четверг. 11:48. Хоккей

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился эмоциями от игры в финале Кубка Стэнли. В серии с «Питтсбургом» счёт равный — 2-2.

«Это невероятно, лучшее время в моей жизни. Пока я не хочу оглядываться назад. Мы уже давно играем, но никогда раньше не получали шанс бороться за Кубок Стэнли. Это очень много значит для меня, моя мечта осуществилась.

Мы очень хорошо играли в этих четырёх матчах. «Питтсбург» опасен, обе команды здорово катаются. Но мы довольны количеством голевых моментов, которые создавали в каждой игре. В первых двух матчах у нас тоже было много шансов, и мы были расстроены, что соперник не так много создавал в атаке, как мы, но всё равно их выиграл", — приводятся слова Ринне на официальном сайте НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Пекка Ринне
Новости. Хоккей
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