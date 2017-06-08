Зимин: для успеха Епанчинцеву надо будет искать ошибки в себе, а не в «Спартаке»

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Евгений Зимин поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Вадиме Епанчинцеве и шансах клуба успешно выступить в сезоне-2017/18.

«Успешное выступление «Спартака» в сезоне-2017/18 зависит от нескольких факторов. Первый – это материальное состояние клуба. Только в таком случае можно позволить себе приобрести высококлассных игроков. Вспомните, как в ЦСКА в своё время нашли большие деньги и спонсора. Отсюда и три выигранных «регулярки» подряд. Многое будет зависеть от генерального менеджера Алексея Жамнова. Он принимает непосредственное участие в комплектовании, исходят из нынешних возможностей.

Второй фактор – это сами хоккеисты. Для них «Спартак» должен являться престижным местом работы. Они должны гордиться, что выступают в составе красно-белых. Посмотрите, как произошло в футбольной команде. Там сформировался настоящий коллектив, семья. Народ за них болеет, люди довольны. Команда сама по себе никогда не существует и не существовала, она всегда создана для людей.

Я прекрасно помню нынешнего главного тренера москвичей Вадима Епанчинцева ещё в качестве игрока. Он был классный хоккеист, центральный нападающий. Позднее ушёл в ЦСКА из-за материальной составляющей. Как главный тренер он пока поработал немного. Мне хочется, чтобы Вадим больше искал ошибок непосредственно в себе, а не в команде. Ведь ошибки будут, куда без них? Нужно их анализировать и исправлять. Только тогда Епанчинцев вырастет в хорошего тренера, к нему придёт успех. Этого я ему и желаю. Даже великий Анатолий Тарасов анализировал, пробовал, ошибался. Чего уж говорить про молодёжь», — сказал Зимин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ЦСКА – чемпион межсезонья, СКА затаился. Кто как усилился на Западе? ЦСКА стал чемпионом межсезонья, СКА затаился, а «Витязь» несёт потери — в промежуточных итогах для клубов Западной конференции.