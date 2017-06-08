Фишер: «Нэшвилл» и «Питтсбург» вышли в финал не случайно, это тяжёлая работа

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» выиграли два первых матча, но потом «хищники» дома сравняли счёт в серии.



«Обе команды попали в финал не просто так. Это тяжёлая работа. „Питтсбург“ прошёл три сильные команды, и мы тоже. Выход в финал — не случайность, обе команды голодны и хотят выиграть. Для нас это первый Кубок. Все о нём мечтают с детства, в ближайшие дни всё сведётся к этому», — цитирует Фишера Yаhoo Sports.

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