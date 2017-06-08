Главным тренером сборной U18 назначен Зыбин, Голубович возглавил команду U16

Главным тренером юниорской сборной России по хоккею в сезоне-2017/18 будет Александр Зыбин. Помогать ему будут Кирилл Алексеев, Сергей Белов и Ринат Хасанов. Списки тренерских штабов и кандидатов в сборные опубликованы на официальном сайте Министерства спорта РФ.



Зыбин в последнее время работал с юниорами не старше 17 лет, в частности возглавлял команду на Турнире пяти наций. Ранее он был главным тренером ЖХК «Динамо» Санкт-Петербург.

Сергей Голубович, который выиграл бронзовые медали юниорского чемпионата мира 2017 года, возглавил сборную U16. В его штаб вошли Игорь Знарок, Дмитрий Кокорев, Андрей Малков.