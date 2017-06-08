Фридзон: когда Овечкин научит меня хорошо кататься, можно будет сыграть в хоккей

Защитник баскетбольного ЦСКА Виталий Фридзон рассказал о дружбе с Александром Овечкиным и отметил, что готов сыграть в хоккей, если его научат хорошо кататься.

«Честно говоря, даже не помню, как мы познакомились с Овечкиным. Наверняка на каком-то мероприятии, но на каком именно… Могу лишь сказать, что мы с Сашей знакомы очень давно!



Приедет ли Александр на матч в Химки, чтобы поддержать меня и команду? Этот вопрос надо задать ему, но я думаю, что если у него будет время, то он обязательно приедет. Саша вообще так любит баскетбол, что готов приехать на любую арену, чтобы поддержать ЦСКА. Особенно если речь идёт о финальной серии.



Люблю хоккей, но до сих пор плохо стою на коньках, поэтому о товарищеских матчах говорить пока рано. Вот когда Овечкин научит меня уверенно держаться на льду, тогда и можно будет сыграть!» — приводятся слова Фридзона на официальном сайте Единой лиги ВТБ.