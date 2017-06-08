Гашек: к Павелецу не будет большого интереса в НХЛ

Знаменитый в прошлом чешский голкипер Доминик Гашек прокомментировал ситуацию, в которой оказался его соотечественник вратарь «Виннипег Джетс» Ондржей Павелец. 29-летний страж ворот «реактивщиков» в прошлом сезоне потерял место в основном составе и был отправлен в фарм-клуб. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.



«Ситуация для Павелеца довольно сложная, поскольку очевидно, что «Виннипег» не будет продлевать с ним контракт. Более того, я слышал, что вряд ли вообще кто-то даст ему односторонний контракт в НХЛ. Павелецу придётся идти на серьёзные компромиссы. Иногда в такой ситуации можно найти место – многое будет зависеть от работы агента. Но в прошлом сезоне он попал на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Увы, его имя не слишком котируется на рынке. Павелец – не плохой вратарь, но и не отличный. Вряд ли в НХЛ к нему будет серьёзный интерес», — приводит слова Гашека издание iSport.cz.



Контракт Павелеца длился пять лет и составлял в среднем $ 3,9 млн в год. В прошлом сезоне он провёл восемь матчей за «Джетс» (3,55 гола за матч, 88,8% отражённых бросков).

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