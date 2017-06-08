Гюнцель: теперь это серия до двух побед, «Питтсбург» отдаст всё в пятом матче

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-2 в серии).



«Надо отдать всё в этом матче. Теперь это серия до двух побед. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить. Наши болельщики потрясающие. Мы хорошо играем дома, надо продолжать это делать. Конечно, мы хотим победить. Мы возвращаемся домой, к своим фанатам, и должны показывать свой хоккей, тогда всё будет в порядке», — приводятся слова Гюнцеля на официальном сайте НХЛ.

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