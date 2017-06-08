ФХР: список кандидатов в сборную будет неоднократно меняться

Федерация хоккея России прокомментировала отсутствие в списке кандидатов в сборную России на сезон-2017/18 Евгения Малкина, Александра Овечкина и Сергея Бобровского.

«Список кандидатов в сборные подаётся ФХР в Министерство спорта для внутреннего пользования. В него включены хоккеисты, выступавшие за сборные команды России в 2017 году. Наличие или отсутствие тех или иных в фамилий в списке с точки зрения дальнейшего приглашения в сборную ровным счётом ничего не значит, так как по ходу следующего сезона он будет неоднократно меняться в зависимости от обстоятельств. Окончательный список кандидатов на турниры утверждает исключительно тренерский штаб сборной в сроки, установленные организаторами», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФХР.