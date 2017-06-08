Шири: мне комфортно играть с Кросби и Гюнцелем

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» начали серию с двух домашних побед, но в Нэшвилле соперник отыгрался и сравнял счёт — 2-2. Следующий матч состоится в Питтсбурге.



«Мне комфортно играть в звене с Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем. То, что мы занимались вместе на тренировке, ничего не значит, всё решится перед игрой. Если я буду играть в этой тройке, надо просто фокусировать на том, что я могу сделать, как сделать игру звена лучше.



Неважно, в какую тройку меня поставят, я буду показывать энергию, скорость, желание бороться и трудоспособность», — приводятся слова Шири на официальном сайте НХЛ.

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