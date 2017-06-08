Суббэн: «Нэшвилл» перекрывает «Питтсбургу» свободный лёд, эта тактика работает

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн рассказал, за счёт чего его команде удаётся сдерживать атаку «Питтсбург Пингвинз» в финале Кубка Стэнли.

«Их защитники обычно разгоняют атаку в своей зоне, отдают пас на крайнего нападающего у синей линии, а он уже сбрасывает её на одного из центральных, который набрал скорость. Все знают, насколько хороши их центральные Кросби и Малкин, на что они способны, когда атакуют на скорости. Я думаю, мы неплохо поработали. Мы мешаем им выходить из зоны на скорости. Эта тактика работает. Особенно с учётом нашей обороны. Мы перекрываем свободный лёд. Один наш форвард играет на красной линии, заставляя их либо как можно быстрее вбрасывать шайбу в зону, что обычно приводит к потерям, либо делать проброс. А у наших защитников есть возможность забрать шайбу, набрать скорость и отдать первый пас», — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.