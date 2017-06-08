Гуськов: игроки, пришедшие в «Куньлунь», не того уровня, чтобы клуб «выстрелил»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов высказался относительно изменений в составе и тренерском штабе «Куньлунь Ред Стар», а также оценил перспективы команды на следующий сезон.

Оптовые закупки Гросса и ограбление «Сибири». Кто как усилился на Востоке? «Автомобилист» закупается оптом, «Сибирь» ограбили, а оборона «Магнитки» уехала в НХЛ — в промежуточных итогах для Восточной конференции

«Я думаю, что игра „Куньлуня“ поменяется в сторону североамериканского хоккея. Всё-таки Кинэн у руля, и тренерский штаб подбирался им же. И учитывая то, каких игроков они приглашают, им будет ближе этот стиль. Но не факт, что с ним команда сможет претендовать на высокие места. Её надо сплотить. Это будет новая команда с новыми людьми. Юрзинову это удалось сделать, внутри коллектива была здоровая конкуренция. Ту же самую работу придётся проделать Кинэну. Можно говорить о том, что хоккеисты, которые приглашаются в „Куньлунь“, не такого уровня, чтобы мы могли говорить, что команда «выстрелит» и будет в числе фаворитов. Всё покажет время. Юрзинов поднял планку. За один год команда показала хороший, достойный результат для команды-новичка. Теперь эту планку придётся перепрыгивать. Сделать это будет сложно», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.