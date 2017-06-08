Куниц: когда до Кубка две победы, оставляешь на льду всё, что в тебе осталось

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» начали серию с двух домашних побед, но в Нэшвилле соперник отыгрался и сравнял счёт — 2-2. Следующий матч состоится в Питтсбурге.

«Когда ты всего в двух победах от выигрыша Кубка Стэнли, ты уже не думаешь о том, прижата твоя спина к стене или нет. Ты просто выходишь и в каждой смене оставляешь на льду всё, что в тебе осталось», — приводятся слова Куница на официальном сайте НХЛ.