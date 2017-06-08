«Айлендерс» не планирует просить Лэдда и Бойчака отказаться от запрета на обмен

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу сообщил, что клуб не планирует просить форварда Эндрю Лэдда и защитника Джонни Бойчака отказаться от пунктов в контракте, запрещающих обмен, чтобы защитить более молодых и дешёвых игроков от возможных притязаний «Вегас Голден Найтс» на драфте.



«В настоящий момент мы не думаем об этой возможности», — сообщил Сноу в интервью News Day.



На данный момент Лэдду 31 год, и у него действующий контракт с «Айлендерс» до 2023 года. Боучаку — 33 года, и его соглашение рассчитано до 2022 года.