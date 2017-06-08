Келли назначен ассистентом главного тренера «Вегаса»

Руководство «Вегас Голден Найтс» объявило о назначении на пост ассистента главного тренера Майка Келли, сообщает NBC Sports.



Интересно, что Келли уже ассистировал наставнику «Вегаса» Джерарду Галланту, когда тот руководил клубом «Флорида Пантерз».



«Я очень рад, что снова буду работать с Майком. Мы добивались с ним успеха как во «Флориде», так и в «Сент-Джоне», и я готов принести этот успех в «Голден Найтс». Майк — отличный парень. У него обширные знания в хоккее, и я не мог бы быть счастливее, чем сейчас, когда руководство пригласило его в «Вегас», — прокомментировал Галлант назначение Келли.