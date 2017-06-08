Сафронов: опубликуют мою зарплату? Её назначал совет директоров «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым в Интернете планируют опубликовать размер его заработной платы.



«Что касается публикации такого документа, то мне бояться и скрывать нечего. Я не сам себе назначал зарплату, её размер и порядок выплаты утверждал совет директоров клуба, в который на тот момент входили представители Центрального Совета ВФСО «Динамо». И все протоколы этих заседаний есть, и подписи этих людей там стоят. А вообще, я считаю, что зарплата и контракт — это личная коммерческая информация. И это касается не только моего контракта, но и контрактов игроков. Это моя твёрдая и последовательная позиция. Уже несколько лет идёт обсуждение — публиковать ли данные по зарплатам игроков, но, как видите, единого мнения по этому вопросу так до сих пор и не сложилось», — сказал Сафронов.

ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия ХК в сезоне-2017/18

Напомним, что ранее ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия хоккейного клуба в сезоне-2017/18. По информации «Чемпионата», документы были поданы от имени ООО ХК «Динамо-Москва», а не от другого юрлица — АНО ОХК «Динамо-Москва», гендиректором которого и является Сафронов.

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