Источник: переход Ковальчука в «Коламбус» маловероятен

Руководство «Коламбус Блю Джекетс» не заинтересовано в услугах нападающего СКА Ильи Ковальчука, о чём сообщает американский журналист Аарон Портцингер.



«Я определённо не отметаю информацию о том, что «Коламбус» интересовался Ильёй Ковальчуком, но его переход туда кажется маловероятным. «Коламбус» вёл переговоры с агентом Джеем Гроссманом насчёт подписания контракта с Матиссом Кивлениксом, а Гроссман также является представителем Ковальчука. Обсуждали ли они также вариант с Ковальчуком в это время? Почти наверняка, но никто ничего не подтверждает и не опровергает. Тем не менее переход Ковальчука в Коламбус маловероятен. Не говорю, что это невозможно, но маловероятно», — написал Портцингер в своём «твиттере».



По информации Hockeybuzz, Ковальчук хочет получить в НХЛ контракт на 2-3 года и сумму около $ 6-7 млн за сезон. Права на Илью принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», с которым Ковальчук в 2010 году подписал 15-летний контракт, но через три года покинул НХЛ, перейдя в СКА. Оказаться в «Блю Джекетс» Ковальчук может только посредством обмена, заключив новый контракт с «Дэвилз».

Источник: Ковальчук входит в сферу интересов «Коламбуса»