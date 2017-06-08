Уилсон: не знаю, как тренеры могут наблюдать за игрой команды со стороны

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Колин Уилсон, который восстановился от травмы и может впервые выйти на лёд в составе команды в финальной серии Кубка Стэнли в пятом матче с «Нэшвилл Предаторз», поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.



«Я чувствовал себя хорошо. Мы проделали отличную работу, чтобы я продвинулся туда, где нахожусь сейчас. Провести в среду полную тренировку — это определённо было испытание, я смог посмотреть, на что способен морально и физически.



Что касается возможного выхода на лёд в пятом матче, то это напоминает психологическую битву. Ты хочешь сыграть и помочь команде. Так что посмотрим, как я буду чувствовать себя сегодня вечером. Я хочу сыграть за Кубок Стэнли. Именно для этого мы и выходим на лёд. Об этом мы мечтаем, будучи детьми. Это восхитительный момент. И было очень трудно наблюдать за игрой команды со стороны. Не знаю, как тренеры могут это делать? Так что будет здорово, если я сыграю», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.