Нападающий Войтек Вольски заключил двухлетний контракт с «Куньлунем»

Нападающий Войтек Вольски заключил двухлетнее соглашение с «Куньлунь Ред Стар», о чём сообщил в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Вольски выступал в составе магнитогорского «Металлурга», принял участие в 19 матчах КХЛ, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач, набрав 10 очков. Всего в КХЛ Войтек сыграл в 179 матчах, в которых записал себе в актив 138 очков по системе гол+пас (65+73).



До этого Вольски выступал в НХЛ, где принял участие в 451 встрече, забил 99 голов и отдал 168 результативных передач.

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