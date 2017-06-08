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Нападающий Войтек Вольски заключил двухлетний контракт с «Куньлунем»

8 июня 2017, четверг. 22:36. Хоккей

Нападающий Войтек Вольски заключил двухлетнее соглашение с «Куньлунь Ред Стар», о чём сообщил в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Вольски выступал в составе магнитогорского «Металлурга», принял участие в 19 матчах КХЛ, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач, набрав 10 очков. Всего в КХЛ Войтек сыграл в 179 матчах, в которых записал себе в актив 138 очков по системе гол+пас (65+73).

До этого Вольски выступал в НХЛ, где принял участие в 451 встрече, забил 99 голов и отдал 168 результативных передач.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар Войтек Вольски
Новости. Хоккей
8 июня 2017, четверг
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