Голкипер «Нэшвилла» Ринне ни разу в карьере не побеждал в Питтсбурге

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне ни разу в карьере не побеждал в Питтсбурге. Ринне выходил на лёд против «Питтсбург Пингвинз» в выездных матчах 5 раз и во всех пяти потерпел поражения.



Ринне выступает в НХЛ с 2005 года. В текущем сезоне он принял участие в 61 матче, в которых его коэффициент надежности составил 2.42, а процент отражённых бросков — 0,918.



Пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» состоится в Питтсбурге 9 июня. Счёт в серии — 2-2.