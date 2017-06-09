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Кожевников: не уверен, что без легионеров молодая «Югра» пройдёт новый этап

9 июня 2017, пятница. 08:45. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпионАлександр Кожевников высказался о ситуации с легионерами в КХЛ.

«Потеря Боченски больно ударит по казахстанской команде и сборной. Он совсем не случайно был капитаном — именно он вёл «Барыс» за собой. Ещё сезон-два он спокойно отыграет, но на финише прошлого чемпионата форвард получил сотрясение мозга, надолго выбыл из строя и, похоже, в 35 лет решил не рисковать. Что касается рейтинга легионеров, то в пятёрку лучших в истории КХЛ он точно входит. Но не под первым номером. Для себя выделяю прежде всего Умарка из «Салавата». Яркий, нестандартный, авторский нападающий! С таким лидером Уфа должна бороться за первые места.

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Пятёрка сильнейших легионеров? Год-два назад выделялся Соботка, Омск не случайно за него цеплялся, отвоёвывал у НХЛ. Но последний чемпионат мира Соботка, как и вся сборная Чехии, завалил и, думаю, Омск с ним расстался вовремя. Также отмечу другого чешского центрфорварда — Коваржа из «Магнитки». Но по нему тоже есть сомнения — без Мозякина и Зарипова в сборной Чехии он мало что показывает. Помимо Боченски назову Коскинена. Финский вратарь СКА два года назад привёл Питер к Кубку Гагарина, но с тех пор неуклонно сдавал. Его явно переигрывает молодой Шестёркин. На мой взгляд, Шестёркин сегодня первый номер сборной, он превосходит и своего ровесника Сорокина из ЦСКА.

Качество легионеров в клубах сегодня? Крепкие иностранцы у Омска, Магнитогорска, Ярославля. Ну а главные резервы в плане легионеров у «Югры». Год-два назад я полностью соглашался с политикой ханты-мансийского клуба, который решил отказаться от легионеров и по максимуму инвестировать в свою школу, в региональный хоккей. В системе «Югры» подрастают молодые хоккеисты. И вот теперь появляется необходимость в качественных легионерах, ведь рядом с ними молодёжь будет расти ещё быстрее. В Ханты-Мансийске наступает новый хоккейный этап. Не уверен, что без легионеров молодая «Югра» его пройдёт», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Занковец: Боченски — один из сильнейших легионеров в истории КХЛ, лидер на льду
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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