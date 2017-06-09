Капитан студенческой сборной: писали в ФХР о премиях и званиях — в ответ тишина

Капитан студенческой сборной России на Универсиаде-2017 Дмитрий Кириллов рассказал о ситуации с премиальными и наградами игроков. На студенческих играх в Алма-Ате россияне выиграли золотые медали.



«После победной игры нам сказали, что каждого материально поощрят, а до сих пор ничего не выплатили. Направляют от одних к другим, затягивают. Везде обращались, писали в ФХР письма, но в ответ вообще тишина. Мы не унываем, верим, что всё-таки нас поощрят», — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



Отметим, что два года назад случилась аналогичная ситуация,, когда игроки, не получив ответа, опубликовали в прессе открытое письмо.