Малкин забил свой 10-й гол в плей-офф НХЛ, он лучший бомбардир

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (6:0). В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 3-2.



Это был 10-й гол российского хоккеиста в текущем розыгрыше плей-офф. Также он отметился голевой передачей. Всего на счету Малкина стало 28 (10+18) очков в 24 матчах при показателе полезности «+9», он по-прежнему лидирует в бомбардирской гонке Кубка Стэнли.

Видео гола Малкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ