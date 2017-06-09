Мюррей — второй вратарь в истории «Питтсбурга», сыгравший на ноль в финале

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей сыграл на ноль в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (6:0). В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 3-2. 23-летний канадский вратарь отразил все 24 броска по своим воротам.

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Таким образом, он стал вторым вратарём в истории «пингвинов», проведшим матч на ноль в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первым был Том Баррассо, у которого в активе 2 подобных матча на ноль в 1991 и 1992 годах.