Малкин: «Питтсбург» едет в Нэшвилл за кубком Стэнли!

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды в пятом матче финала Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз» (6:0).

«Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче, у Малкина — гол и передача

«Хороший матч, но дело ещё не сделано. Нам необходима ещё одна победа, за ней мы отправляемся в Нэшвилл. Не нужно акцентировать внимание на мне или Кесселе, речь идёт о всей команде. Мы все проделали хорошую работу сегодня. Это была невероятная победа! Выиграть в четвёртый раз в серии – это самый трудный шаг. Когда у вас уже есть три победы, успех кажется близким, но на самом деле это большая дистанция. Будет очень непросто, мы это понимаем. Две игры в Нэшвилле мы провели не слишком здорово, но после этой победы у нас будет больше уверенности. Мы едем на выезд, чтобы выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова россиянина официальный сайт клуба.



Малкин является лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли (10 голов, 18 передач в 24 матчах) и претендует на приз самому ценному хоккеисту плей-офф «Конн Смайт Трофи».