Йози: «Нэшвилл» принимал неправильные решения и не вернулся к своей системе

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал поражение от «Питтсбург Пинвгинз» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (0:6, 2-3).



«Этот матч не похож на первый, хотя после первого периода счёт тоже был 0:3. Ощущения были другие. Сегодня «Питтсбург» был намного лучше нас и заслуживал такого результата. Мы же всю игру принимали неправильные решения и так и не вернулись к собственной системе», – передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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