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Защитник Шинкевич и вратарь Карнаухов останутся в минском «Динамо»

9 июня 2017, пятница. 10:27. Хоккей

Хоккеисты сборной Беларуси вратарь Михаил Карнаухов и защитник Илья Шинкевич ведут переговоры о новых контрактах с минским «Динамо».

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«Оба останутся в клубе, сейчас ведём переговоры», — сказал агент игроков Александр Черных.

В прошлом сезоне Карнаухов провёл за «Динамо» 4 матча, каждый раз выходил на лёд по ходу матча, заменяя Бена Скривенса. В чемпионате Беларуси 23-летний вратарь провёл за «Динамо-Молодечно» 23 матча в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф. За сборную Карнаухов отыграл 2 матча в Олимпийской квалификации и 3 на чемпионате мира.

Шинкевич провёл весь сезон в минском «Динамо», в 59 матчах набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3». За сборную на чемпионате мира в 7 матчах хоккеист отметился 4 (2+2) очками, став вторым бомбардиром команды.

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Источник: Страница хоккея Белоруссии Сообщить об ошибке
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