Гюнцель повторил бомбардирский рекорд для новичков в плей-офф — 21 очко

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз»(6:0) сделал одну голевую передачу. Хоккеист набрал 21 (13+8) очко в текущем плей-офф НХЛ. Действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в финальной серии со счётом 3-2.



22-летний игрок повторил достижение по очкам в плей-офф для новичков, который в 2010 году установил форвард «Филадельфии Флайерз» Вилли Лейно. В 40 матчах регулярного чемпионата Гюнцель набрал 33 (16+17) очка.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.