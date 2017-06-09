Лавиолетт: игроки «Нэшвилла» не должны давать сопернику издеваться над Ринне

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (0:6, 2-3).



«Мы должны играть лучше у своих ворот, не давая сопернику издеваться над Ринне. Когда вы так действуете в обороне, нет смысла обсуждать действия вратаря. Игроки теряли позиции, плохо действовали на пятачке перед своими воротами, и вот результат.



Мои парни уже доказывали, что способны делать свою работу значительно лучше и больше помогать Ринне в борьбе с форвардами «Питтсбурга», – передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.