Вайсфельд: разочарован оценкой КХЛ договора между «Кузней» и «Авангардом»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал вердикт дисциплинарного комитета КХЛ о признании нападающего новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семёнова неограниченно свободным агентом.

«Я был очень разочарован такие решением, но дисциплинарный комитет принял именно такое решение. В этой истории меня интересовало не столько конкретно решение по Семёнову, сколько то, какую оценку даст лига этому договору между «Кузней» и «Авангардом». Дело в том, что всё время говорили, что у нас нет никаких доказательств, а тут они возникли. Значит, что-то можно делать, будем иметь в виду эту историю.

Для «Салавата» не играет роль, получит ли дело Семёнова продолжение, это всё зависит от желания Новокузнецка. Есть ли вероятность, что Семёнов всё-таки перейдёт в «Салават»? Он может принять любое решение, мало ли, как всё сложится»», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Полный беспредел!» Как «Кузня» потеряла права на Семёнова КХЛ признала форварда новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семёнова НСА, хронология событий дела – в нашем материале.

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