Лаюнен: в матчах за «Спартак» буду выкладываться на все 100%

Защитник Вилле Лаюнен прокомментировал свой переход в «Спартак».



«Узнал об интересе красно-белых сразу по окончании минувшего сезона КХЛ, в котором я выступал за «Йокерит». Москва – отличный город. Мой брат Яни был очень рад, что я буду выступать в отличном клубе и жить в не менее прекрасном городе. Арена в «Парке легенд» действительно одна из самых современных ледовых дворцов, там отлично развита инфраструктура, сделано всё для того, чтобы спортсменам было комфортно и тренироваться, и проводить матчи. Поэтому, разумеется, здорово, что «Спартак» будет базироваться именно там.



Знаю нескольких ребят. Например, с Алексеем Бондаревым мы играли в Магнитогорске, а Бен Максвелл знаком мне по выступлению в финской лиге. Но впереди предсезонная подготовка, и у меня будет немало времени, чтобы хорошо узнать всех партнёров по команде. Буду, как и всегда, выкладываться на льду на все 100% и стараться провести как можно больше хороших матчей, чтобы радовать и тех, и других. Буду самостоятельно готовиться к сезону, тренироваться и, конечно, наслаждаться летом. К слову, уже начал ходить в зал под руководством моего финского тренера и бегать.



Чемпионат мира? Он всегда отнимает много энергии, ведь ты проводишь серию непростых матчей практически ежедневно. Да и внимания к мировому первенству приковано немало, в том числе и в моей родной Финляндии. Мы остались без медалей. Но ведь это значит, что команды, занявшие три первых места, были сильнее нас, поэтому 4-е место — тоже хорошо.



Когда я выступал за «Йокерит» и выходил на лёд против «Спартака», видел, как неистово болельщики красно-белых поддерживают свою команду – это сложно не заметить. Поэтому, ребята, пожалуйста, продолжайте в том же духе, а мы в свою очередь сделаем всё, чтобы радовать вас своей игрой и своими победами», — цитирует игрока официальный сайт московской команды.

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