Величкин: если бы у Вольски не было предложений, «Металлург» Мг подписал бы его

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал переход нападающего Войтека Вольски в «Куньлунь Ред Стар». Контракт 31-летнего хоккеиста с «Металлургом» Мг истёк 30 апреля 2017 года.

Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»

«Мы знали о предложении «Куньлуня». Не сказать, что мы были удивлены переходом Вольски. У нас в команде полный комплект легионеров. Думали, что если у Войтека не будет хорошего предложения, то мы его обязательно возьмём, чтобы по-человечески поступить. Раз появилось хорошее предложение, то мы желаем Вольски успехов и удачи», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

В октябре 2016 года Вольски травмировался в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». У него был диагностирован ушиб спинного мозга и перелом четвёртого и седьмого позвонков, он лежал в реанимации, а затем долго восстанавливался, пропустив остаток сезона. Сам нападающий сообщил, что уже приступил к тренировкам на льду.