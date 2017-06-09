Е. Корешков: «Барыс» выбрал правильное направление, тянуть с омоложением нельзя

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о концепции построения команды и вертикали.



«Нужно ещё немного времени, тогда мы объявим о всех новых приобретениях. Курс на омоложение касается не только казахстанских хоккеистов, но и легионеров. В тренерский штаб «Барыса» вошли казахстанские воспитанники Андрей Шаянов, Галым Мамбеталиев, Алексей Кузнецов. Присоединится и Евгений Королёв. Его опыт игрока НХЛ поможет не только защитникам «Барыса», но и всей системе клуба.



Замкнулась цепочка клубной вертикали. ДЮСШ «Барыса», выдав блестящий сезон, выпустила первых выпускников — это ребята 1999 года рождения. На роль главного тренера «Снежных Барсов» назначен Сергей Васильевич Старыгин. Он умеет работать с молодёжью, и его задача подготовить их к взрослому хоккею. Штаб «Барыса» будет находиться в тесном контакте не только с «Номадом» и «Снежными Барсами», но и с ДЮСШ. Руководство «Барыса» собирается привлечь и иностранных методистов.



Александр Корешков остался работать в системе клуба, его миссия — консультировать и помогать тренерским штабам, формировать составы, отслеживать перспективных игроков по Казахстану. Было объявлено, что «Снежные Барсы» будут базовым клубом для молодёжной сборной Казахстана. Так что точечные усиления из других клубов обязательно будут. Задача всех наших сборных команд — попасть и закрепиться в элитном дивизионе. Пошли более массовые выпуски детских школ по стране. Не все смогут пробиться в команды, играющие в российской МХЛ, а завершать карьеру в таком возрасте или вынужденно уезжать в другую страну — в корне неправильно. Своя молодёжная лига станет прекрасной площадкой для этого. Это будет мощный буфер между детскими школами и командами чемпионата Казахстана, командами ВХЛ и КХЛ.



Есть чёткая уверенность, что направление выбрано правильное. И тянуть с омоложением нельзя. В тренерском штабе «Барыса» есть специалисты, которые умеют раскрывать потенциал хоккеистов. Мы будем доверять. Дело за игроками», — цитирует тренера официальный сайт клуба.