Новиков: «Куньлунь» — чёрт в табакерке, который может стать зверем

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил перспективы «Куньлунь Ред Стар» на ближайшие годы.

Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»

«Мне кажется, «Куньлунь» — это отдельная тема. Этот чёрт в табакерке может оказаться таким, что мало не покажется. С учётом того что они ориентированы на американский рынок и у них безлимит, «всё включено», то через пару лет мы можем получить такого зверя, что мы наконец-то увидим настоящий хоккей.

По крайней мере будем на это надеяться, это может быть очень интересно. Единственное, жалко, что мы отдали там управление в руки американцев. Получается, что на нашем горбу они въезжают в наш хоккейный рай», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Полную подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».