Суббэн: «Питтсбург» словно вытащил страницу из нашего учебника

Защитник «»Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал разгром от «Питтсбург Пингвинз» (0:6) в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда уступает в серии со счётом 2-3.



«Мы провалили начало. Надо отдать им должное: они словно вытащили страницу из нашего учебника, стали забрасывать шайбы за спину защитникам, здорово действовали на форчеке, создавали моменты и отлично их использовали», — передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.