Нападающий Земченко стал игроком «Сибири»

«Сибирь» заключила контракт с 25-летним нападающим Игнатом Земченко. Об этом информирует официальный сайт новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

В КХЛ хоккеист дебютировал в сезоне-2009/10 в составе череповецкой «Северстали», провёл один матч. В череповецкой команде игрок провёл шесть сезонов и в начале сезона-2015/16 перешёл в новокузнецкий «Металлург».

Прошлый сезон стал для Земченко самым успешным в карьере – в 54 матчах он набрал 23 (10+13) очка. В 2010 году в составе юниорской сборной России завоевал серебряные медали чемпионата мира.