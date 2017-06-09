Признанный КХЛ свободным агентом Семёнов вернулся в родной «Авангард»

«Авангард» заключил контракт с нападающим Кириллом Семёновым. Соглашение рассчитано на два года. Хоккеист является воспитанником омского хоккея.

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Омский клуб спорил за игрока с «Кузней», в которой Семёнов был в скрытой аренде. Арбитраж КХЛ признал за игроком статус свободного агента, несмотря на обмен из «Кузни» в «Салават Юлаев».

За «Авангард» Семёнов провёл 69 матчей, забросил 5 шайб, сделал 5 передач, набрал 10 минут штрафа и показатель полезности «-1». В КХЛ на счету игрока 149 матчей ,19 шайб, 24 передачи, 95 минут штрафа и показатель полезности «-25».



Всего в карьере Семёнов сыграл 297 матчей, забросил 55 шайб, сделал 83 передачи, набрал 185 минут штрафа и показатель полезности «+36». Лучший бомбардир новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2016/17 — 27 (13+14) очков. Также Семёнов является обладателем Кубка Харламова и обладателем Кубка мира среди молодёжных команд.