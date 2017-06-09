«Нефтехимик» подтвердил переход Евгения Соловьёва из «Кузни»

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Евгений Соловьёв стал игроком «Нефтехимика». Об этом информирует официальный сайт нижнекамской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о сделке.

Нападающий «Кузни» Евгений Соловьёв продолжит карьеру в «Нефтехимике»

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 48 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 18 (13+5) очков при показателе полезности «-13». Также на уровне Континентальной хоккейной лиги он выступал за «Магнитку» и «Донбасс».