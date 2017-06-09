Кожевников: в Уфу надо перевезти город Вестерлунда и сделать президентом финна

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шаг с приглашением финского тренерского штаба в «Салават Юлаев».

Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»

«Там вроде бы все ровно усилились. Посмотрим, как пройдёт эксперимент у «Салавата». Там непонятные какие-то вещи происходят с тренерским штабом. Я вообще удивляюсь, почему туда ещё не привезли людей из города, в котором Вестерлунд родился.

Надо было весь город туда перевезти, там же должна быть своя обстановка! И домики финские надо туда перевезти. Обязательно надо ещё президентом финна сделать. Не знаю, как Вайсфельд устоял. Надо, чтобы президентом клуба и агентами были финны», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Полную подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».