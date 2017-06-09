Форсберг: «Нэшвилл» не сделал вообще ничего, чтобы помочь Ринне

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг подвёл итоги разгромно проигранного пятого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (0:6). В настоящее время команда уступает в серии со счётом 2-3.



«Соперники были очень хороши. Они вылетели из калитки на полной скорости, а мы, разумеется, выглядели в первом периоде совсем не так, как хотели, да и впоследствии так и не нашли способа переломить игру. А ещё, к сожалению, не сделали вообще ничего, чтобы помочь Пекке», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.