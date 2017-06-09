Бадюков: «Ак Барс» может сделать точечное усиление по ходу сезона

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о трансферной политике казанского «Ак Барса» в текущем межсезонье.

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«На данный момент «Ак Барс» переподписал Яруллина, Сидорова и Абросимова. Это воспитанники казанской школы, поэтому эта тенденция направлена на них и на тех людей, в которых верит Билялетдинов. Он с ними работает, он их знает. Ожидаемо, что Пайгин ушёл в АХЛ. Йордан неплохо выглядел, но его решили не оставлять. С Эллиоттом всё понятно, он в плей-офф не играл, пока Йордан травму не получил. Варнаков при Билялетдинове ни одной шайбы в плей-офф не забросил. У него достаточно приличный контракт, и, может быть, его решение о переходе в московское «Динамо» правильно. Может, там он раскроется ещё лучше. Основных игроков вроде Ткачёва, Секача и Азеведу Казань переподписала.

Что касается такой слабой работы на рынке, то сейчас есть переговоры по Зарипову. Данис сейчас ведёт переговоры с «Магниткой», это лучше у него спросить. Это всё будет в июле решаться. Если говорить о защитниках, то по прошлому сезону мы привыкли, что «Ак Барс» решает эти вопросы по ходу сезона. Точечные усиления в случае, если кто-то выпадает или получает травму, идут по ходу сезона. Бюджет и менеджмент позволяют это сделать. Может быть, это правильно – не брать летом имена, а смотреть по ходу. В Америке народ освобождается, у кого не пошло. Рынок, хоть и скудный, всё равно есть. Это нормальная ситуация для «Ак Барса», здесь ничего нет. Можно первоначально дать возможность молодым игрокам проявить себя, и если у главного тренера есть какие-то вопросы, то они решаются. Мы это увидели в прошлом сезоне, когда Яруллин, Батыршин и Пайгин получили травмы, и тут же нашли Йордана с Эллиоттом, и команда заиграла просто замечательно. Создалась конкуренция в клубе среди защитников», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.