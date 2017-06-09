Грегори Кэмпбелл завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Коламбуса»

Нападающий Грегори Кэмпбелл завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Коламбус Блю Джекетс» в качестве тренера по развитию игроков.



«У меня было много времени всё обдумать за последние полгода. Я не был готов заканчивать играть, но обычно большинство именно так завершает карьеры. Надо двигаться дальше. Я чувствую, что могу много дать клубу, но также мне надо многому научиться. Руководство „Коламбуса“ согласилось предоставить мне возможность получить опыт», — цитирует Кэмпбелла Columbus Dispatch.

Кэмпбелл в начале сезона-2016/17 не попал в основной состав «жакетов» и отказался ехать в фарм-клуб, после чего контракт с ним был разорван. В декабре он сыграл за сборную Канады на Кубке Шпенглера. В 2011 году Кэмпбелл выиграл Кубок Стэнли в составе «Бостон Брюинз».