Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»

Журналисты раздела «Хоккей» портала «Чемпионат.com» открыли официальное сообщество раздела в социальной сети «ВКонтакте» — https://vk.com/championat.hockey. Там уже можно прочитать последние хоккейные новости и аналитику на актуальные темы последних дней.

В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеоэфиры с участием людей из хоккейного мира.

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