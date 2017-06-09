Хэйнси: «Питтсбургу» придётся постараться, чтобы завоевать Кубок Стэнли в гостях

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Рон Хэйнси прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, 3-2).

«Конечно, сегодня мы можем порадоваться, но завтра об этом надо забыть. Нам осталась одна победа до цели. Хорошо, что мы выиграли сегодня, но „Нэшвилл“ будет готов к игре на своей площадке.



С тех пор как я перешёл в „Питтсбург“, команда здорово выступала дома, а я пытался ничего не испортить. „Нэшвилл“ — хорошая команда. Понятно, что когда выходишь на лёд, сама игра не меняется в зависимости от арены. Соперник тоже умеет играть и точно будет готов. Мы пока ничего не показали на арене „Нэшвилла“. У нас есть шанс завоевать кубок. Нам придётся постараться, чтобы сделать это в гостях.

Мой гол? Я увидел что-то мельком. За мной столкнулись два игрока соперника, после этого мы смогли убежать в контратаку. Я сделал то, что обычно делают крайние нападающие, — побежал на ворота. Джино выложил мне шайбу на крюк. Один из лучших форвардов делает такой пас — с неудобной руки, под клюшкой соперника, прямо на крюк. Потрясающая передача», — приводятся слова Хэйнси на официальном сайте клуба.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.

Видео гола Хэйнси можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.