Нападающий «Нэшвилла» Сиссонс избежал дисквалификации за удар Мяятты

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс избежал дисквалификации за удар клюшкой защитника «Питтсбург Пингвинз» Олли Мяятты в пятом матче финала Кубка Стэнли (0:6, 2-3). Об этом сообщил департамент безопасности игроков НХЛ в своём «твиттере».



Сиссон получил штраф до конца игры на последней минуте матча, когда ударом клюшки разбил сопернику лицо. Позднее главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что с Мяяттой всё в порядке.



Шестой матч серии пройдёт в ночь с 11 на 12 июня в Нэшвилле, начало в 03:00 мск.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.