Сарос: «Нэшвилл» должен забыть этот матч, мы можем играть намного лучше

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче финала Кубка Стэнли. Голкипер вышел на замену Пекке Ринне во втором периоде при счёте 0:3 и пропустил три шайбы. Матч закончился со счётом 0:6, «хищники» проигрывают в серии со счётом 2-3.

«Я не смог помочь команде, всё закончилось не лучшим образом. Этот матч надо забыть, мы можем играть намного лучше. В этом плей-офф было немало разгромов, после которых команды собирались. Сейчас надо думать о шестом матче», — цитирует Сароса Is.fi.