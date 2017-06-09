Мюррей: Кросби — лидер «Питтсбурга», все следуют за ним

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, 3-2).



«Всегда есть что исправлять в своей игре, даже после победы. Команда сильно провела матч, это помогает. Стараюсь становиться лучше с каждой игрой. Хочется выигрывать каждый матч, а если проиграл, то показать себя в следующей встрече. Я просто пытаюсь помочь команде побеждать.



Кросби всегда готовится к матчам одинаково. Иногда он набирает очки, иногда нет, но он всегда играет одинаково. Он добавляет энергии всей команде. Кросби — наш лидер, все следуют за ним.



Гол Малкина в концовке третьего периода помог команде сохранить инициативу. Для меня он ничего не изменил, моя задача — останавливать шайбы. Я всегда уверен, что ребята забьют, и концентрируюсь только на своих обязанностях», — сказал Мюррей в эфире клубного телевидения.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.