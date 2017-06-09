Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мюррей: Кросби — лидер «Питтсбурга», все следуют за ним

9 июня 2017, пятница. 20:41. Хоккей

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, 3-2).

«Всегда есть что исправлять в своей игре, даже после победы. Команда сильно провела матч, это помогает. Стараюсь становиться лучше с каждой игрой. Хочется выигрывать каждый матч, а если проиграл, то показать себя в следующей встрече. Я просто пытаюсь помочь команде побеждать.

Кросби всегда готовится к матчам одинаково. Иногда он набирает очки, иногда нет, но он всегда играет одинаково. Он добавляет энергии всей команде. Кросби — наш лидер, все следуют за ним.

Гол Малкина в концовке третьего периода помог команде сохранить инициативу. Для меня он ничего не изменил, моя задача — останавливать шайбы. Я всегда уверен, что ребята забьют, и концентрируюсь только на своих обязанностях», — сказал Мюррей в эфире клубного телевидения.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.
Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Мэттью Мюррей
Новости. Хоккей
9 июня 2017, пятница
20:50 «Коламбус» продлил контракты с Корписало, Далпе и Куканом
20:41 Мюррей: Кросби — лидер «Питтсбурга», все следуют за ним
20:14 Сарос: «Нэшвилл» должен забыть этот матч, мы можем играть намного лучше
19:42 Нападающий «Нэшвилла» Сиссонс избежал дисквалификации за удар Мяятты
19:34 Хэйнси: «Питтсбургу» придётся постараться, чтобы завоевать Кубок Стэнли в гостях
19:00 Какая из команд дивизиона Харламова усилилась лучше?
18:43 Черри: Кросби бьют, выводят из себя, а он не обращает внимания, и правильно
18:30 Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»
18:14 Шири: Малкин проводит отличный плей-офф, он ключевой игрок «Питтсбурга»
17:28 Утёнок стал талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года
17:19 Грегори Кэмпбелл завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Коламбуса»
17:00 Бадюков: «Ак Барс» может сделать точечное усиление по ходу сезона
16:58 Кросби стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в финалах плей-офф НХЛ
16:31 «Калгари»: Брайан Бурк не представляет клуб в вопросе строительства новой арены
16:00 Защитник Парфирьев стал игроком «Сарова»
15:30 Форсберг: «Нэшвилл» не сделал вообще ничего, чтобы помочь Ринне
15:00 Кожевников: в Уфу надо перевезти город Вестерлунда и сделать президентом финна
14:35 Минское «Динамо» подтвердило подписание нового контракта с вратарём Карнауховым
14:22 Нападающий Станислав Бутузов стал игроком «Сибири»
14:15 «Нефтехимик» подтвердил переход Евгения Соловьёва из «Кузни»
13:53 Признанный КХЛ свободным агентом Семёнов вернулся в родной «Авангард»
13:42 Нападающий Земченко стал игроком «Сибири»
13:23 Суббэн: «Питтсбург» словно вытащил страницу из нашего учебника
13:00 Новиков: «Куньлунь» — чёрт в табакерке, который может стать зверем
12:35 Е. Корешков: «Барыс» выбрал правильное направление, тянуть с омоложением нельзя
12:19 Величкин: если бы у Вольски не было предложений, «Металлург» Мг подписал бы его
12:15 Каллен: Кросби находится в сумасшедшей форме в последних двух матчах
11:52 Фишер: «Нэшвилл» сыграл отвратительно, не надо валить на Ринне
11:34 Лаюнен: в матчах за «Спартак» буду выкладываться на все сто процентов
11:22 Сборная Канады примет участие в Sochi Hockey Open
11:20 Вайсфельд: разочарован оценкой КХЛ договора между «Кузней» и «Авангардом»
11:10 Ринне: «Нэшвилл» продолжает верить в успешное завершение серии
11:03 Артур Кулда стал игроком «Куньлуня»
10:58 Лавиолетт: игроки «Нэшвилла» не должны давать сопернику издеваться над Ринне
10:49 Гюнцель повторил бомбардирский рекорд для новичков в плей-офф — 21 очко
10:27 Защитник Шинкевич и вратарь Карнаухов останутся в минском «Динамо»
10:13 Салливан: такого драйва, как у Кросби, нет больше ни у кого
09:54 Кросби: в шестом матче «Нэшвилл» не сможет позволить себе дать слабину
09:38 Йози: «Нэшвилл» принимал неправильные решения и не вернулся к своей системе
09:33 Малкин: «Питтсбург» едет в Нэшвилл за кубком Стэнли!
09:25 Болельщик «Вашингтона» пришёл на матч в Питтсбурге в майке «Увольте Овечкина!»
09:17 Мюррей — второй вратарь в истории «Питтсбурга», сыгравший на ноль в финале
09:02 Малкин забил свой 10-й гол в плей-офф НХЛ, он лучший бомбардир
09:02 Кросби попытался нанести несколько ударов лежащему Суббэну
09:00 Капитан студенческой сборной: писали в ФХР о премиях и званиях — в ответ тишина
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017