«Коламбус» продлил контракты с Корписало, Далпе и Куканом

«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракты с вратарём Йоонасом Корписало и нападающим Заком Далпе на два года, а также с защитником Дином Куканом на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



23-летний финский голкипер в прошедшем сезоне принял участие в 14 матчах, одержав семь побед с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,88. Всего в НХЛ на его счету 23 победы в 44 играх, процент отражённых бросков — 91,5, коэффициент надёжности — 2,68. Он принял участие в чемпионате мира 2017 года, сыграв за сборную Финляндии шесть матчей.

27-летний Далпе перешёл в «Коламбус» через драфт отказов из «Миннесоты Уайлд», за который в прошлом сезоне сыграл 9 матчей, набрав 3 (1+2) очка. 25-летний Кукан в сезоне-2016/17 выступал в АХЛ.