Каллен: вероятно, это конец моей карьеры, хочу ещё раз подержать Кубок Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен сообщил, что может завершить карьеру после этого сезона. 40-летний хоккеист может стать трёхкратным обладателем Кубка Стэнли — «пингвины» ведут в серии с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3-2.



«Скорее всего, это конец моей карьеры, и если так, я бы очень хотел снова подержать эту штуковину. Мы так близко.



Я понимаю, что мне 40 лет, время идёт. Странно, но я не чувствую себя старым, хоккей помогает мне ощущать себя молодым. Но я смотрю вокруг и понимаю, что я намного старше всех остальных.



После сезона мне нужно время, чтобы принять окончательное решение. Оно будет важным, для меня по-крайней мере. Я отдохну, а потом решу», — цитирует Каллена Star Tribune.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.